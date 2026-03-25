Se da por finalizada la emergencia decretada por la fuga de gas en Fuentes de Béjar

Así ha sido la intervención de la UME para sellar la fuga de gas natural licuado en una fábrica de Fuentes de Béjar

La situación de riesgo provocada por la fuga de gas natural en el complejo agroalimentario El Navazo, en Fuentes de Béjar, ha quedado oficialmente controlada a las 17:27 horas de este miércoles, según la información facilitada por el 112 de Castilla y León. La normalidad ha regresado a la zona tras desaparecer las circunstancias que motivaron la activación de los protocolos de seguridad.

El incidente se produjo este martes por la mañana, cuando una avería en uno de los tanques de gas natural licuado de la empresa generó un escape que obligó a establecer un perímetro de seguridad de un kilómetro y a emitir avisos de emergencia a los dispositivos móviles de la población cercana.

Durante la jornada del miércoles, la Unidad Militar de Emergencias logró sellar la fuga alrededor de las 12:00 horas, y desde entonces se han llevado a cabo inspecciones adicionales para garantizar la completa seguridad de la instalación.

Tras el control del escape, se ha levantado el plan de emergencia en la provincia y la población puede retomar con normalidad sus actividades habituales, manteniéndose la vigilancia preventiva sobre la zona para asegurar que no se produzcan nuevos incidentes.

Además, cabe recordar que la evolución de las tareas de la Unidad Militar de Emergencias hicieron posible que en torno a las 15:30 horas de este miércoles, se reabriera el tráfico de la A-66 y la N-630 de Guijuelo a Béjar.