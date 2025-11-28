Herido un varón en un nuevo accidente protagonizado por un patinete en Salamanca

Un varón de unos 25 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo cuando circulaba con su patinete eléctrico a las 16:36 horas de este viernes, 28 de noviembre, en la avenida de San Agustín, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se ha golpeado en la boca y ha sido atendido in situ por personal sanitario antes de ser desplazado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca también ha acudido al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y controlar la circulación por la zona.

Cuarto accidente en una semana

Este es el cuarto accidente protagonizado por un patinete eléctrico en una semana. El viernes pasado, día 21, una mujer fue atropellada por un vehículo de dichas características en la urbanización de Navahonda, en Carbajosa de la Sagrada.

El sábado, una treintañera corrió la misma suerte en la calle San Gregorio; y por la tarde del domingo, el conductor de un patinete fue trasladado al hospital tras colisionar con un turismo en la avenida de Salamanca.