Trasladada al hospital una sexagenaria herida en una salida de vía en la carretera de Vecinos

Una mujer de 66 años ha tenido que ser trasladada a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir un accidente a primera hora de la tarde de este sábado.

El accidente ha sido una salida de vía en la carretera que conecta Aldeatejada con Vecinos, en la CL-512, en el punto kilométrico 9.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico. Después de ser atendida en el lugar de los hechos, la mujer fue trasladada al hospital presentando algún corte y dolores en el cuello, según informa el Servicio de Emergencias del 1-1-2.

Este se trata del tercer accidente de tráfico producido durante la jornada de este 9 de agosto en Salamanca. Los otros sucesos han tenido lugar en Fuentes de Oñoro, donde un turismo ha arrollado a un varón de 49 años que ha tenido que ser hospitalizado; en Aldeadávila de la Ribera donde otra joven de 25 años ha tenido que ingresar también en el hospital tras una salida de vía en la playa municipal 'El Rocoso'; y el choque de un turismo contra una farola, sin heridos, en Vistahermosa.