Trasladada al hospital una sexagenaria herida en una salida de vía en la carretera de Vecinos
El accidente se ha producido en la carretera que conecta Aldeatejada con Vecinos, en la CL-512, en el punto kilométrico 9
Una mujer de 66 años ha tenido que ser trasladada a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir un accidente a primera hora de la tarde de este sábado.
El accidente ha sido una salida de vía en la carretera que conecta Aldeatejada con Vecinos, en la CL-512, en el punto kilométrico 9.
Hasta el lugar se han trasladado efectivos sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico. Después de ser atendida en el lugar de los hechos, la mujer fue trasladada al hospital presentando algún corte y dolores en el cuello, según informa el Servicio de Emergencias del 1-1-2.
Este se trata del tercer accidente de tráfico producido durante la jornada de este 9 de agosto en Salamanca. Los otros sucesos han tenido lugar en Fuentes de Oñoro, donde un turismo ha arrollado a un varón de 49 años que ha tenido que ser hospitalizado; en Aldeadávila de la Ribera donde otra joven de 25 años ha tenido que ingresar también en el hospital tras una salida de vía en la playa municipal 'El Rocoso'; y el choque de un turismo contra una farola, sin heridos, en Vistahermosa.
