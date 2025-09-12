Lea Vicens, Olga Casado y Raquel Martín, un cartel íntegramente femenino como “novedad” de la feria en el primer festejo de abono de este 2025 en Salamanca

Rompiendo el cartel tradicional de novilleros, este año la empresa BMF ha apostado por un festejo mixto con un rejoneador y dos novilleros, que en este caso solo tendrá una presencia salmantina y que será una apuesta íntegramente femenina. Una “novedad” para la feria como indica Juan Ignacio Pérez Tabernero, ganadero de Montalvo, que “va a ser un golpe importante de atención”.

Montalvo es la ganadería elegida para la lidia de a pie de este 12 de septiembre, en la que la salmantina Raquel Martín y la madrileña Olga Casado podrán su sello personal ante cuatro novillos en los que el ganadero tiene “mucha confianza”. Por su parte, será la rejoneadora francesa Lea Vicens quien abra la terna y también la feria taurina de este 2025 con dos toros de Sánchez y Sánchez “muy bien hechos y muy bonitos”, según subraya Félix García-Cascón.

Raquel Martín es la única de la terna que ya toreó en la pasada feria, siendo premiada con la vuelta al ruedo ante su lote de Antonio Palla. La novillera Olga Casado que debutó con picadores el pasado 9 de marzo en Olivenza hará el paseíllo por primera vez en La Glorieta, mientras que Lea Vicens actuó por última vez en esta plaza en el año 2022.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas

