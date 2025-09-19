Regresa Morante a La Glorieta, doblete en la feria con Ismael Martín, por la vía de la sustitución, junto a Marco Pérez

Las dos orejas y el rabo que Morante paseó el pasado 14 de junio, en la corrida que se celebró en La Glorieta por San Juan de Sahagún, ya forman parte de la historia de esta plaza al igual que aquella memorable faena, en la que el maestro de La Puebla del Río bordó el toreo ante la eclosión de la afición que ese día fue testigo en La Glorieta.

Hace tres años que Morante no hace el paseíllo en esta plaza durante la feria, y muy seguramente por el extraordinario momento que atraviesa el torero es por lo que este año se le ha concedido el doblete. Toreará este 19 de septiembre, después de la incertidumbre de estos días, en la que ha estado apartado de los ruedos por la lesión que arrastra desde Pontevedra. En principio y si nada lo impide, volverá a vestirse de luces en dos días para cerrar la feria salmantina en la corrida concurso.

José María Manzanares, que es un fijo de la feria charra, estaba anunciado un año más con los toros de la casa de sus apoderados, la Casa Matilla. Sin embargo, el miércoles hizo público un comunicado en el que informaba de que por la cogida sufrida en Murcia el pasado día 15 no actuaría finalmente en La Glorieta. En su lugar, ha sido el torero de Cantalpino, Ismael Martín el que ha cogido la sustitución después de cortar el pasado 13 de septiembre tres orejas en la corrida de Vellosino. De esta manera, Ismael hará doblete en esta feria igual que Morante, aunque en este caso por la vía de la sustitución.

García y Olga Jiménez son los dos hierros que completan este cartel junto con el joven torero salmantino Marco Pérez, que después de presentarse como matador de toros junto con Morante el pasado 14 de junio, este 19 de septiembre toreará por segunda vez en su trayectoria ya consagrado.

Esta se trata de una cita “muy emotiva” por el cartel en el que se encuentra, dice días previos a esta tarde Jorge Matilla, representante de la ganadería, advirtiendo que “Salamanca es una plaza que pesa más que otras”.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, donde también se podrá acceder a la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

Las entradas para ver la corrida de a pie de este viernes 19 de septiembre, en Salamanca, se pueden obtener a través del siguiente enlace o en la taquilla de la plaza antes del comienzo del festejo.