Tres mujeres unidas en Salamanca por un mismo sueño: conquistar al mundo del toro en la ‘cuna’ de la tauromaquia

Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado es la terna elegida para el cartel de este 12 de septiembre en La Glorieta, tres mujeres torero encargadas de inaugurar la Feria Taurina Virgen de la Vega 2025.

Tres mujeres que no solo han venido a este mundo a hacer historia, a continuar, mejor dicho, un legado al que abrió en su día, en los años 70, las puertas la alicantina María de los Ángeles Hernández Gómez ‘Angela’, quien según publicaciones taurinas de la época fue la primera mujer que logró el carné que la acreditaba como torera en España, consiguiendo que se anulase el artículo 49 del Reglamento Taurino por el que se prohibía entonces torear a las mujeres a pie.

A partir de entonces fueron saltando a la palestra pública otras figuras femeninas que buscaban hacerse hueco en las páginas de la tauromaquia en un mundo repleto de varones. Juanita Cruz, Conchita Citrón, Mari Paz Vega, Mari Fortes o Cristina Sánchez han sido algunas de las mujeres toreras de España a las que en nuestra actualidad se suman otras como Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado que tienen como meta conquistar al mundo del toro cada tarde que se vistan de luces.

Lea Vicens es la más veterana del cartel, rejoneadora nacida en Nimes y que con 12 de años de alternativa regenta un puesto entre las actuales figuras del toreo a caballo en nuestro país, logrando como narra ella misma en una entrevista a este medio “hitos muy relevantes en la vida de un torero”, entre los que destacan puertas grandes en la primera plaza del mundo, Las Ventas, y un indulto que señala como algo “histórico” en el rejoneo.

Su historia en el toreo no ha sido fácil, empezó desde cero sin tener conocimientos de este mundo, ya que ella es licenciada en Biología. Sin embargo, a base de “mucho trabajo” consiguió crear una cuadra propia, contando eso sí con el impulso y la maestría de los hermanos Peralta.

Lea Vicens en La Gloriera | Salamanca24horas

En su cuadra hay grandes caballos toreros, equinos que por su personalidad han conquistado el corazón de muchos aficionados. ‘Gacela’ el primer potro de la rejoneadora logró convertirse en una figura indiscutible de su cuadra, a los que le han seguido otros como ‘Guitarra’, ‘Bético’ o ‘Diluvio’, con los que la rejoneadora siente una mayor conexión, de hecho, confiesa que “a veces confío más en Guitarra que en mí”.

El valor, la belleza, la fuerza o la expresión son algunos requisitos que les pide a sus caballos para ponerse delante de un animal, para juntos alcanzar la profundidad, el temple o la reunión en el toreo que busca interpretar, y en el que considera un “error” y una “falta de respeto” que el toro toque al caballo.

La última vez que Lea piso La Glorieta fue en el año 2022 junto con los Hermoso de Mendoza, padre e hijo, Pablo y Guillermo. Su regreso con las más jóvenes del escalafón le permite pronunciar un consejo vital: “Que nunca se crean que han llegado” y que “solo hay un camino, darle prioridad al toro”.

Raquel Martín dando la vuelta al ruedo en la novillada de Antonio Palla en La Glorieta, en la feria de 2024, con el vestido del sastre Justo Algaba | Andrea Mateos

La salmantina Raquel Martín, con 22 años, fue la primera mujer en debutar en la Feria Virgen de la Vega hace un año, aunque este no ha sido su único logro hasta hora. Raquel no es conocida únicamente por ser un torero con raza, de los que sale al ruedo dispuesta a no dejarse ganar la partida y de los que lo demuestran, también ha sido capaz de a su temprana edad escribir uno de los hitos más significativo en la trayectoria de un torero: ser la primera mujer en España en indultar a un toro bravo.

Compagina su carrera como novillero con caballos con sus estudios de enfermería, a sabiendas de la importancia de tener un plan ‘B’ debido a la dificultad que supone tener una carrera con proyección en el mundo taurino. Sin embargo, su sueño es, como todo torero, llegar a ser figura, por eso revela su constancia en los entrenamientos, tanto de toreo de salón como en la preparación en el campo.

A corto plazo su mira está puesta en este 12 de septiembre. Raquel quiere demostrar que “en Salamanca realmente hay una mujer torero”. Reconoce que es “un cartel muy bonito”, en el que habrá rivalidad, con una novillada a la que asegura “le tengo mucha fe” y con el triunfo metido en la mente: “Toda esta temporada se tiene que ver reflejado en Salamanca. El objetivo es puntuar para que las cosas en el invierno sean mucho más fáciles”. A este día llega con buenas vibras, pues hace solo una semana viajó a Ecuador, resultando triunfadora del festival taurino realizado en el Cortijo Trinidad.

Imagen cedida por Olga Casado para la realización de esta entrevista | Imagen cedida por Olga Casado para la realización de esta entrevista

La terna de este viernes la completa la novillera con caballos Olga Casado. La madrileña con 23 años recién cumplidos el pasado 8 de septiembre tiene un objetivo muy claro: “Llegar a ser la mejor mujer torero que exista y haya existido”.

Su entrada en el mundo taurino no está ligado a una inculcación taurina por parte familiar, aunque su pueblo natal tiene mucho que ver. En Aguilafuente corría en los encierros durante la celebración de las fiestas, una adrenalina que la fue capturando hasta impulsarla a inscribirse en la Escuela Taurina a la que entró con 16 años y donde se ha forjado como mujer y como torero, impregnándose de los valores más puros del toreo.

Desde entonces su carrera dentro de esta profesión ha corrido a la velocidad del rayo, sobre todo en los dos últimos años, pues en agosto del 2023 debutó de luces en Miraflores de la Sierra y en marzo de 2025 hizo su debut con picadores en Olivenza. El 12 de octubre de 2025 hará su debut en Las Ventas dentro del festival benéfico pro monumento a Antoñete, que tendrá lugar por la mañana, acartelada con Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y Morante de la Puebla.

Casado se considera afortunada por torear cada tarde con las figuras del toreo, un cartel frecuente en sus citas programadas durante esta temporada, que a la vez lo afronta como “un reto constante”. Un ejercicio de superación que demuestra cada tarde con triunfo en mano, aprovechando cada oportunidad para darse a conocer y dejar constancia de lo que ha venido a hacer a esta profesión. Este día 12 de septiembre encara también su presentación en La Glorieta, una plaza que ni siquiera ha visitado como aficionada y a la que considera “una de las plazas más importantes en el calendario”.

Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado viajan a Salamanca con un sueño compartido: conquistar al mundo del toro en la ‘cuna’ de la tauromaquia, la tierra “madre” de toros bravos y profesionales taurinos.

A través de los siguientes enlaces pueden acceder a entrevistas detalladas de cada una de las tres protagonistas del cartel de este 12 de septiembre en Salamanca, acarteladas con astados de Sánchez y Sánchez y Montalvo: