Las dos ediles no adscritas y el de Tú Aportas en Béjar se suman a la moción del PSOE

A principios de agosto previsiblemente el Ayuntamiento de Béjar cambiará de color político. Al equipo de Gobierno de PP y Vox que hasta ahora han regido la vida municipal no sin polémicas constantes y problemas dignos de guión cinematrográfico apenas le quedan dos semanas en el cargo. El PSOE tiene previsto presentar en el registro del Ayuntamiento la moción de censura la próxima semana avalada por las dos concejales no adscritas, Olga García y Araceli Dorado y, muy previsiblemente, por el edil de Tú Aportas Béjar, Javier Garrido que tiene la asamblea con su candidatura este viernes de donde saldrá la decisión final.

Tanto Araceli Dorado como Olga García han asegurado que apoyarán la moción presentada por el PSOE con el fin de dar fin a una legislatura "insostenible" que ha estado llena de polémicas y de un enfrentamiento abierto entre ambas y sus anteriores compañeros del Partido Popular. Tanto el alcalde actual de Béjar, Luis Francisco Martín, como las dos concejalas, han cruzado acusaciones y recriminaciones desde que ambas abandonaron al PP. El detonante fue el caso asesores y llevó consigo un cruce de denuncias en los juzgados por ambas partes y una cruda tensión en el Ayuntamiento.

Un enfrentamiento constante entre el equipo de Gobierno y la oposición en el que siempre ha planeado la posibilidad de una moción de censura ya que PP y Vox gobernaban en minoría. Sin embargo, la ley Antitransfuguismo impedía que salieran los números para poder quitar al actual alcalde en el pleno ya que los votos de los concejales que habían pertenecido al partido gobernante no eran suficientes al necesitar otro a mayores por cada edil no adscrito. Esto ha hecho que hasta ahora, cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que este punto de la ley limitaba los derechos de los ediles y no era constitucional, no se haya podido presentar la moción.

Es ahora cuando toda la oposición en el Ayuntamiento de Béjar se ha unido para quitar la alcaldía a Luis Francisco Martín, algo que previsiblemente ocurrirá en la primera semana del mes de agosto.