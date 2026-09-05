Trampas para que Salamaq esté libre de mosquitos que puedan transmitir enfermedades

Evitar que haya mosquitos en el recinto ferial, un lugar donde conviven durante cinco días animales de distintas especies procedentes de diversos puntos de la geografía española es fundamental en un tiempo en el que la sanidad animal se ha convertido en una preocupación para los ganaderos.

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Ante esta situación, la Universidad de Salamanca y la Diputación están llevando a cabo estos días un estudio sobre vigilancia entomológica y control de vectores que permite a los investigadores, mediante distintas trampas, saber si hay mosquitos culícidos y qué problemas pueden atraer.

Así, en distintos puntos de las naves ganaderas se han colocado trampas específicas para ellos y se está realizando un control que se inició en los días previos a la feria y terminará unos días después de que Salamaq se vacíe.

¿Por qué se realiza este estudio en Salamaq? Porque “es el lugar perfecto, donde se dan cita miles de visitantes, animales de diferentes especies llegados de lugares diferentes” ha asegurado la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, que ha añadido que la feria “se convierte en un laboratorio ideal para estudiar todo este tipo de enfermedades y su transmisión”.

Rodrigo Morchón, profesor del área de Parasitología de la Universidad de Salamanca, explica cómo se realiza el estudio. “Como se ha hecho una desinfección y fumigación previa, lo que estamos corroborando es que haya los menos mosquitos posibles. Hoy, por ejemplo, hemos corroborado que en ninguna de las estaciones que hemos puesto hay mosquitos. ¿Eso qué significa? Que no hay probabilidad de que se infecte ningún animal ni las personas”.

Proyecto Vigilancia Mosquitos Y Enfermedades En Salamaq (4)

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Enfermedades que se transmiten de animales a personas, pero también de personas a animales, además de que los camiones en los que puede haber huevos de mosquitos de otras zonas. Morchón concluye que “estamos viendo que aquí no aparecen nuevas especies de mosquitos, con lo cual corroboramos desde el punto de vista One Health, que es no es probable la transmisión de enfermedades en esta feria, con lo cual es un hito o un hecho pionero en ese sentido”. Una investigación que se ampliará en los próximos años ya que la intención de los investigadores es “seguir aumentando el trampeo, no solo en la parte animal, sino también en la parte humana, para controlar esa no transmisión de enfermedades desde el punto de vista de zoonósicos y desde el punto de vista One Health”.

Así, la feria está libre de mosquitos gracias a las medidas preventivas que se han tomado de desinfectado y fumigado. “Eso es muy importante porque eso hace que con la fumigación desaparezcan las mosquitos hembras, que son las que realmente pican y las que transmiten alguna enfermedad. Y entonces eso significa que los adultos se han muerto. Si los adultos se mueren, no ponen huevos. Y si no ponen huevos en el agua, y además hay muy poquitos resquicios de agua en la de la feria, porque está muy bien mantenida, significa que no se va a producir este ciclo”, afirma el investigador.

La prevención, clave para el sector ganadero La iniciativa se enmarca en el concepto integrador de “Una Sola Salud (One Health)”, que pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la salud de las personas, la sanidad animal y el medio ambiente. En este sentido, la Diputación de Salamanca ha destacado que la prevención y la sanidad animal son cuestiones fundamentales para el sector ganadero, que centra buena parte de sus preocupaciones en garantizar la salud y el bienestar de sus animales y en prevenir la aparición y propagación de enfermedades.