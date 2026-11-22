El Club Deportivo Guijuelo se vuelve de vacío de La Nueva Balastera tras caer por 2-1 ante el Palencia CF. Los chacineros acumulan dos derrotas seguidas y tendrán que mejorar para escalar puestos en la tabla.

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El conjunto dirigido por Jorge García se adelantó en el marcador en el minuto 5 de partido con un tanto de Godson. Sin embargo, el Palencia CF igualaba al cuarto de hora de choque con un gol de Samu Ríos.

El paso por los vestuarios mantuvo el 1-1 y todo se iba a decidir en una acción de la segunda mitad. Fue el Palencia CF el que se llevó el envite con un gol de Alvarito en el minuto 76 y el Guijuelo se volvió de vacío.