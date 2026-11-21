Otra jornada más sin puntos para el BM Salamanca. Los charros siguen sin estrenar su casillero y perdieron por 23-32 ante el BM La Salle en el pabellón Río Tormes.

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El equipo charro encajó un 0-5 de parcial nada más entrar a la pista y ya solo pudo ir a remolque en el tanteador. A pesar de los esfuerzos por reducir la diferencia, el BM Salamanca no pudo meterse en el choque.

El bocinazo final dejó en el tanteador un 23-32 y los charros buscarán mejor fortuna en la próxima jornada.