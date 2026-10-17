Pleno de triunfos del Atlético Carbajosa

Una de cal y una de arena para los representantes charros en Tercera FEB. El Atlético Carbajosa lleva tres triunfos seguidos y Avenida lleva tres derrotas para iniciar la competición.

Publicidad Publicidad

Los del alfoz ganaron en un partidazo al Santo Domingo Betanzos por 101-97. Un choque entre dos equipos de baloncesto ofensivo y fluido que hicieron disfrutar al espectador. Una vez más, Sergio de la Fuente fue el mejor del Atlético Carbajosa con 22 puntos.

Avenida no ha ganado ninguno de sus tres partidos. Los azulones pagaron caro su mal segundo cuarto y cayeron por 83-80 en la pista de Marín Ence. Castro, con 22 puntos, y Melgar, con 19 puntos, fueron los máximos anotadores de Avenida.