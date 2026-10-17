El Balonmano Salamanca recibe una goleada del Horizonte Atlética

El Balonmano Salamanca sigue con su mala temporada y volvió a sufrir una nueva goleada. El equipo charro perdió por 39-13 en la pista del Horizonte Atlética y deja claro que está muy lejos de poder competir en la categoría.
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La primera parte acabó con 18-10. A partir de ahí, el BM Salamanca desapareció. Tres goles en los treinta minutos de la segunda mitad y 21 encajados.
Hugo Corrales anotó seis de los trece goles del Balonmano Salamanca y fue el más destacado del conjunto charro.
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