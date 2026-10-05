ANPE Salamanca reivindica el trabajo del docente solicitando recursos reales y dignificación de la profesión

Este lunes, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de las y los Docentes, una efeméride con la que se quiere “apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro”, lanzando un recordatorio a la sociedad sobre la importante labor que realizan, además de solicitar recursos adecuados y condiciones dignas.

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Por otro lado, han recordado uno de los grandes documentos que sirvieron para difnicar esta profesión, al cumplirse sesenta años de la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente, donde se definieron “las responsabilidades y derechos del profesorado y propuso normas sobre su formación, contratación, empleo y condiciones de enseñanza y aprendizaje”.

Por este motivo, ANPE ha puesto en marcha la campaña “El valor de la profesión docente”, de car aa impulsar reivindicaciones concretas sobre la necesidades mas importantes de los y las docentes entre las que se encuentran: un acuerdo político de mínimos que aporte estabilidad al sistema educativo y termine con la interminable sucesión de leyes orgánicas de Educación que llevamos en las últimas décadas; un Estatuto de la profesión docente ambicioso, que regule la formación y el acceso, establezca la carrera profesional y se traduzca en mejoras tangibles para el profesorado; menos burocracia y más tiempo para enseñar, porque nuestra razón de ser es el trabajo con el alumnado, no la labor administrativa; mejores condiciones laborales y recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010; reconocimiento social del profesorado, con hechos y no solo con palabras; y atención al creciente deterioro de la convivencia y de la salud mental en los centros educativos, con recursos suficientes (orientadores, especialistas, personal de apoyo).