El área de Urgencias del hospital de Salamanca ya luce una nueva sala de espera

Desde la mañana de este lunes, las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca llegan tienen ya más espacio para la sala de espera general de pacientes gracias al proyecto de ampliación que se está desarrollando desde mayo.

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Las fases de la obra, programada en cuatro partes, continúan según el calendario establecido, con el comienzo ahora de la última, con el cerramiento del pasillo junto a la sala de espera actual, así como los trabajos internos en ella para igualar con la nueva sala de espera.

Para ello se ha colocado nueva señalización tanto vertical y horizontal, modificando los flujos internos de acceso de usuarios durante el desarrollo de esta fase, actuándose en la global se va a aumentar un 240% la superficie de la sala de espera.