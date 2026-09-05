El Ayuntamiento destaca el apoyo que brindan a las mujeres y familiares la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Turner del pasado 28 de agosto, el Ayuntamiento ha recibido a la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca por el trabajo realizado todos estos años en pro de ayudar a las mujeres y sus familiares.
Durante el encuentro, Villar ha destacado la importancia de esta recepción como gesto de reconocimiento institucional hacia la labor que desarrolla Astas Castilla y León, primera entidad constituida a nivel nacional para apoyar a las personas afectadas por el síndrome y a su entorno más cercano.
La concejala ha subrayado “la colaboración estrecha y permanente que el Consistorio mantiene con la entidad, que presta asesoramiento, información y atención psicológica desde la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, espacio municipal que comparte con otros 28 colectivos de pacientes y que favorece la difusión de actividades y programas formativos dirigidos a la promoción de la salud”.
Villar ha aprovechado para felicitar a la entidad. Como parte del apoyo institucional, el Ayuntamiento recuerda que la fuente de la Puerta de Zamora se iluminó de color fucsia el pasado 28 de agosto, coincidiendo con la efeméride, reforzando la visibilidad del Síndrome de Turner y el compromiso municipal con los grupos de ayuda mutua y los colectivos profesionales que trabajan en la promoción de la salud.