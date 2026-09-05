El Ayuntamiento destaca el apoyo que brindan a las mujeres y familiares la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Turner del pasado 28 de agosto, el Ayuntamiento ha recibido a la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca por el trabajo realizado todos estos años en pro de ayudar a las mujeres y sus familiares.

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Durante el encuentro, Villar ha destacado la importancia de esta recepción como gesto de reconocimiento institucional hacia la labor que desarrolla Astas Castilla y León, primera entidad constituida a nivel nacional para apoyar a las personas afectadas por el síndrome y a su entorno más cercano.

La concejala ha subrayado “la colaboración estrecha y permanente que el Consistorio mantiene con la entidad, que presta asesoramiento, información y atención psicológica desde la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, espacio municipal que comparte con otros 28 colectivos de pacientes y que favorece la difusión de actividades y programas formativos dirigidos a la promoción de la salud”.