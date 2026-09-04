Los usuarios del Centro de Salud de Prosperidad empezarán a ser atendidos a partir del 15 de septiembre

Desde que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social publicó el pasado 13 de agosto, en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Orden que confirmaba la reestructuración de las Zonas Básicas del Área de Salud de Salamanca, muchos usuarios desconocían los nuevos centros que le serían asignados.

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La incógnita ahora ya se está disipando, ya que se están recibiendo las primeras notificaciones por parte de la Consejería de Sanidad, donde se comunican los nuevos equipos de profesionales que están siendo asignados a cada uno de los pacientes tras la restructuración.

Estas nuevas asignaciones, según figura en los escritos, se harán efectivas a partir del 15 de septiembre, misma fecha en la que se prevé que se abra el Centro de Salud de Prosperidad, cuyas obras ya están acabadas a falta de ultimar detalles relacionados con la instación eléctrica o trabajos de pintura.

Justamente en el pleno celebrado en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de Salamanca se ha informado de que se revierte una de las parcelas cedidas a la Gerencia Regional de Salud, y que permite recuperar las plazas de aparcamiento del terreno junto a la calle Aries Pinel en el barrio de la Prosperidad.

Este nuevo centro de Prosperidad lleva en obras desde agosto del 2024.

En las mismas cartas que ha enviado la Junta se especifica que si algún paciente tenía cita con alguno de los profesionales sanitarios de su Centro de Salud, se contactará telefónicamente para una nueva reasignación de la cita programada.

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