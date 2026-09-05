Un primer fin de semana de septiembre marcado por las altas temperaturas en Salamanca

Llega septiembre y el verano se resiste a marcharse. Esta temporada estival ha estado marcada por temperaturas muy altas prácticamente durante los tres meses del verano, una condición que obligaba a realizar avisos amarillos por altas temperaturas por parte de la AEMET, además de declarar hasta en seis ocasiones el peligro alto de incendio, que sigue vigente en Castilla y León hasta el domingo, 6 de septiembre, pudiendo ser ampliable si persisten las altas temperaturas.

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Ya durante la noche del viernes al sábado, la madrugada fue especialmente calurosa, recordando a las olas de calor del verano con temperaturas por encima de los 20 grados. A esto, se le suma que durante el sábado se podrían alcanzar los 36 grados, aún muy lejos de la temperatura máxima alcanzada durante este mes del año en Salamanca capital, llegando a los 37,5 grados.

Las lluvias también querrán su dosis de protagonismo, con una probabilidad del 30 por ciento de que haya precipitaciones en la capital y provincia, lo que refrescará el ambiente. Además, cabe destacar que a esto se le tendría que sumar el episodio de partículas en el que está sumida la región, con alerta hasta el próximo lunes por la intrusión de polvo africano en todas las provincias de Castilla y León.

Durante los próximos días se dará un respiro a las altas temperaturas, con mínimas durante la madrugada del sábado al domingo que alcanzarán los 17 grados y que ayudarán a refrescar las viviendas de los salmantinos y salmantinas. Las máximas también se espera que bajen hasta los 35 grados, y así de manera progresiva durante los días venideros.