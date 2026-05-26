Completadas todas las plazas MIR de Salamanca
Este martes, 26 de mayo, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria colgaba el cartel de 'sold out', una de las que más plazas constaba y que más ha tardado en recibir a sus Médicos Internos Residentes
Salamanca por fin llega a su fin de cara a conocer las plazas de Médicos Internos Residentes que se han completado en la capital del Tormes, un día muy esperado por los centros sanitarios de la provincia salmantina que han visto como de los 102 puestos ofertados durante este 2026, se han logrado cubrir cada uno de ellos. En total, un centenar de futuros médicos realizarán su formación en Salamanca con la incertidumbre de saber si se quedarán finalmente en territorio salmantino o si buscarán otras alternativas.
Este martes, 26 de mayo, a las 14:35 horas se terminaban de completar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, donde a cuentagotas han logrado terminarse ante una especialidad muy importante en la provincia salmantina. De este modo, las 18 plazas en total que se ofrecían han conseguido completarse y ya esperan a casi una veintena de Médicos Internos Residentes.
Cabe destacar que el primer día se llenaban todas las plazas ofertadas en Cardiología, acogiendo en su seno a tres de los mejores 50 MIR de Salamanca, entre ellos dos hermanas zamoranas y el mejor MIR de Extremadura, situando a Salamanca en el mapa entre los grandes de uno de los servicios más demandados del país.
Como es lógico, poco a poco iban completando así las demás especialidades, entre las que se encontraban Alergología, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Torácica, Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurofísiología Clínica, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.
De todas ellas, al tercer día ya se encontraban con el cartel de ‘sold out’ Oftalmología, Medicina de Urgencias, Dermatología y Endocrinología, que se sumaban así a cardiología con cinco servicios del hospital de Salamanca esperando a sus MIR y siendo uno de los destinos favoritos de los estudiantes en toda Castilla y León.
Otro de los momentos más importantes para la historia del hospital de Salamanca fue la elección de Cristina López Sánchez, que se convertía en la primera MIR en elegir Urgencias en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Tras dieciséis días de elecciones y adjudicaciones de plazas como Médicos Internos Residentes, de un total de 22 días naturales, Medicina Familiar y Comunitaria finalizaba todas sus plazas completando así 102 de 102 disponibles, a la espera de que vayan llegando en las próximas semanas todos los MIR, uno de los momentos más importantes a la hora de formarse tanto como médico como persona.
Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado
Primer día (4 de mayo de 2026)
- Cardiología - 16
- Cardiología - 40
- Cardiología - 50
- Anestesiología y Reanimación - 146
- Hematología y Hemoterapia - 188
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271
- Pediatría y sus Áreas Específicas 281
- Hematología y Hemoterapia - 285
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427
- Otorrinolaringología - 570
- Endocrinología y Nutrición - 588
Segundo día (5 de mayo de 2026)
- Hematología y Hemoterapia - 926
- Oncología Médica - 1.069
- Radiodiagnóstico - 1.108
- Oftalmología - 1.232
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314
Tercer día (6 de mayo de 2026)
- Oftalmología - 1.652
- Neurología - 1.724
- Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854
- Endocrinología y Nutrición - 1.917
- Medicina Familia y Comunitaria 1.931
Cuarto día (7 de mayo de 2026)
- Otorrinolaringología - 2.129
- Obstetricia y Ginecología - 2.232
- Medicina Interna - 2.255
- Psiquiatría - 2.362
- Anestesiología y Reanimación - 2.446
- Aparato Digestivo - 2.553
- Urología - 2.622
- Oncología Médica - 2.661
- Neurocirugía - 2.761
Quinto día (8 de mayo de 2026)
- Aparato Digestivo - 2.988
- Anestesiología y Reanimación - 3.023
- Anatomía Patológica - 3.030
- Anestesiología y Reanimación - 3.072
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135
- Hematología y Hemoterapia - 3.178
- Aparato Digestivo - 3.269
Sexto día (11 de mayo de 2026)
- Obstetricia y Ginecología - 3.517
- Obstetricia y Ginecología - 3.521
- Urología - 3.567
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728
- Radiodiagnóstico - 3.880
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914
- Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128
- Psiquiatría - 4.149
- Angiología y Cirugía Vascular - 4.182
Séptimo día (12 de mayo de 2026)
- Radiodiagnóstico - 4.213
- Oncología médica - 4.235
- Radiodiagnóstico - 4.298
- Hematología y hemoterapia - 4.313
- Neurología - 4.367
- Pediatría - 4.368
- Cirugía General y del Aparato Digestivo - 4.672
- Pediatría - 4.679
- Pediatría - 7.797
- Pediatría - 7.891
Octavo día (13 de mayo de 2026)
- Psiquiatría - 4.932
- Reumatología - 5.018
- Reumatología - 5.037
- Neumología - 5.144
- Neumología - 5.303
- Alergología - 5.336
- Anatomía Patológica - 5.437
- Medicina Familia y Comunitaria - 5.477
- Medicina Interna - 5.505
- Cirugía Torácica - 5.532
Noveno día (14 de mayo de 2026)
- Medicina Interna - 5.691
- Medicina Intensiva - 5.806
- Medicina Intensiva - 6.081
- Medicina Interna - 6.297
Décimo día (18 de mayo de 2026)
- Medicina Interna - 6.305
- Medicina Familiar y Comunitaria - 6.493
- Medicina Nuclear - 6.616
- Medicina Física y Rehabilitación - 6.686
- Medicina Física y Rehabilitación - 6.699
- Nefrología - 7.204
Undécimo día (19 de mayo de 2026)
- Nefrología - 7.191
- Oncología Radioterápica - 7.399
- Neurofisiología Clínica - 7.492
Duodécimo día (20 de mayo de 2026)
- Medicina Familiar y Comunitaria - 7.837
Decimotercer día (21 de mayo de 2026)
- Medicina Familiar y Comunitaria - 8.639
- Medicina Familiar y Comunitaria - 8.862
- Medicina Familiar y Comunitaria - 9.056
Decimocuarto día (22 de mayo de 2026)
- Microbiología y parasitología - 9.157
- Medicina del Trabajo - 9.207
- Medicina Familiar y Comunitaria - 9.759
- Medicina Familiar y Comunitaria - 9.319
- Medicina Familiar y Comunitaria - 9.931
Decimoquinto día (25 de mayo de 2026)
- Medicina Familiar y Comunitaria - 10.204
- Medicina Preventiva y Salud Pública - 10.454
- Medicina Familiar y Comunitaria - 11.021
- Medicina Preventiva y Salud Pública - 11.146
Decimosexto día (26 de mayo de 2026)
- Medicina Familiar y Comunitaria - 11.821
- Medicina Familiar y Comunitaria - 11.498
- Medicina Familiar y Comunitaria - 11.606
- Medicina Familiar y Comunitaria - 11.796
- Medicina Familiar y Comunitaria - 12.161
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