PEMCYL, el programa de empleo para mujeres, abre una nueva convocatoria en Salamanca

El programa PEMCYL, una iniciativa de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, ha abierto la inscripción para su segunda ronda del año en la provincia de Salamanca. El objetivo del programa es mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, ofreciéndoles formación y apoyo para su inserción en el mercado laboral.

Esta es la décima edición del programa, que se puso en marcha en 2016 con la colaboración de la Fundación Santa María la Real. En su primera ronda de 2025, PEMCYL ya ha logrado que más del 53,4% de las 86 participantes encontraran empleo, iniciaran un emprendimiento o una formación para mejorar sus perspectivas laborales. A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, el programa ha beneficiado a más de 2.300 mujeres en la región, logrando que el 57% mejorara su situación laboral.

Un programa integral y con enfoque en el bienestar

La nueva convocatoria, que también se desarrollará en Soria y Zamora, contará con el apoyo de técnicos especializados de la Fundación Santa María la Real. Además de la formación técnica, orientada a sectores como el STEM, el programa ofrecerá contenidos sobre bienestar emocional para mejorar la salud mental de las participantes.

Las mujeres que se inscriban recibirán apoyo para actualizar su currículum, ensayar entrevistas de trabajo y establecer contacto con empresas. También trabajarán la inteligencia emocional para fortalecer su autoestima y definir su plan de prospección laboral.

El programa está dirigido a mujeres desempleadas, especialmente a aquellas en situación de larga duración que han hecho una pausa por maternidad o cuidado de familiares, víctimas de violencia de género, residentes en el medio rural o mujeres migrantes. También pueden participar aquellas con un empleo activo en sectores muy feminizados y con contratos de media jornada o menos.

Al finalizar, las participantes obtendrán un certificado de sus habilidades digitales y podrán acceder al "Plan Acompaña", que ofrece asesoramiento posterior para mantener o impulsar su búsqueda de empleo. Las interesadas pueden inscribirse en la web del programa o en la Sección de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.