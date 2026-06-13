Salamanca ensalza lo esencial del Derecho y la Oncología Médica en su acto de entrega de las Medallas de Oro 

Desde las 21:00 horas de este sábado, la Plaza Mayor se ha vestido de gala para acoger el acto de entrega de las Medallas de Oro de la capital del Tormes de cara a este año 2026. En este caso, los reconocidos han sido el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Araceli Mangas y el creador de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca, Juan Jesús Cruz.

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En una solemne ceremonia donde la elegancia ha sido protagonista, el alcalde Carlos García Carbayo se ha encargado de reconocer la labor de estas figuras, dentro del marco de las Fiestas de San Juan de Sahagún. Además, también ha estado presente la Corporación Municipal y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En cuanto a la presentación del acto, esta se ha llevado a cabo por la periodista Elena Salamanca, contando además con la participación de la cantante salmantina Cristina Len, que ha interpretado los temas 'Me casó mi madre' y 'Manolo Mío'. La tuna universitaria de Salamanca, por su parte, también ha demostrado su experiencia durante el acto.