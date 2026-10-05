Los sindicatos llaman a una huelga general de 24 horas este otoño por el precio de la vivienda y los salarios

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios dignos y el acceso a una vivienda digna, según ha recogido Europa Press. La convocatoria deberá ser ratificada por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones.
El día de la huelga se decidirá junto a los movimientos de inquilinos, asociaciones vecinales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de organizar una movilización conjunta.
La decisión llega después del rechazo en el Congreso de los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes. Los sindicatos pretenden así unir sus reivindicaciones laborales a las protestas sociales por el acceso a la vivienda.
Salarios de entre un 4% y un 7%
CCOO y UGT enmarcan la movilización en sus reivindicaciones para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde plantean subidas salariales de entre el 4% y el 7%, junto a cláusulas de revisión.
En materia de vivienda, reclaman, entre otras medidas, limitar los alquileres y crear un parque público de vivienda protegida y permanente, además de aplicar de forma efectiva la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Reclaman medidas a empresas y administraciones
Los sindicatos piden a las organizaciones empresariales que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen salarios suficientes para afrontar los gastos básicos.
También reclaman a las administraciones públicas que apliquen de manera efectiva las medidas relacionadas con el derecho a la vivienda.