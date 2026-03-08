Los trabajadores de Majorel encararán una jornada de huelga el 10 de marzo contra el ERE que afecta a 169 empleados en Salamanca

Los trabajadores de Majorel anuncian una jornada de huelga programada para el próximo martes 10 de marzo contra el ERE que afecta a 169 empleados de Salamanca.

La movilización, encabezada por los sindicatos CCOO, CSIF, CGT, UGT y USO, dará comienzo a las 12:30 horas en la plaza del Liceo.

En el comunicado emitido por los propios empleados exponen que "afrontamos un expediente de regulación de empleo que plantea el despido de 329 personas entre todos sus centros, 169 trabajodores de Salamanca", haciendo alusión a una situación que genera "gran preocupación social y laboral, suponiendo un duro golpe para el empleo en Salamanca".

Hacen hincapié en que "estos 169 despidos afectan al conjunto de la ciudad, de la provincia e incluso de Zamora" y por eso hacen un llamamiento a la población para "mostrar su apoyo y solidaridad con las personas afectadas". A la par, "exigen soluciones" para evitar estos despidos.