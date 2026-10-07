Del WhatsApp a pedir cita médica: Salamanca enseña a los mayores a manejarse con el móvil

Aprender a utilizar WhatsApp, pedir una cita médica desde el teléfono móvil, consultar los horarios del autobús urbano o identificar una posible estafa son algunas de las cuestiones que podrán aprender las personas mayores de 65 años que participen en los talleres ‘Tormes+65’, puestos en marcha por el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+.

Publicidad Publicidad

El programa, compuesto por tres sesiones gratuitas, ha comenzado este martes, 6 de octubre, con el taller ‘Aprende a manejar tu móvil: accesibilidad, comunicación y seguridad’, centrado en facilitar el uso cotidiano del teléfono y mejorar la seguridad de sus usuarios.

Durante esta primera sesión, los participantes han aprendido a adaptar el móvil a sus propias necesidades, desde el tamaño de la letra hasta el brillo de la pantalla o el volumen. También se ha abordado el uso de WhatsApp para comunicarse mediante notas de voz o compartir la ubicación, así como las claves para reconocer llamadas sospechosas y posibles estafas.

El taller también permitirá conocer algunas de las posibilidades que ofrece la cámara del teléfono móvil, como escanear códigos QR o consultar información del Ayuntamiento.

De las citas médicas a los trámites digitales El programa continuará el 3 de noviembre con el segundo taller, titulado ‘Conecta con tu ciudad: salud, autobús y trámites desde el móvil’. En este caso, la formación estará centrada en el acceso a diferentes servicios desde el teléfono, como Sacyl Conecta para solicitar una cita médica, la consulta de los horarios del autobús urbano o las actividades de los Centros de Mayores.

La tercera y última sesión tendrá lugar el 1 de diciembre, bajo el título ‘Domina tus trámites digitales: identidad, seguridad e inteligencia artificial’. En ella se abordará el funcionamiento de herramientas como Cl@ve, Mi Carpeta Ciudadana y la Sede Electrónica, además de ofrecer pautas para detectar posibles fraudes relacionados con la inteligencia artificial.

Publicidad Publicidad