Del WhatsApp a pedir cita médica: Salamanca enseña a los mayores a manejarse con el móvil

Aprender a utilizar WhatsApp, pedir una cita médica desde el teléfono móvil, consultar los horarios del autobús urbano o identificar una posible estafa son algunas de las cuestiones que podrán aprender las personas mayores de 65 años que participen en los talleres ‘Tormes+65’, puestos en marcha por el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+.
El programa, compuesto por tres sesiones gratuitas, ha comenzado este martes, 6 de octubre, con el taller ‘Aprende a manejar tu móvil: accesibilidad, comunicación y seguridad’, centrado en facilitar el uso cotidiano del teléfono y mejorar la seguridad de sus usuarios.
Durante esta primera sesión, los participantes han aprendido a adaptar el móvil a sus propias necesidades, desde el tamaño de la letra hasta el brillo de la pantalla o el volumen. También se ha abordado el uso de WhatsApp para comunicarse mediante notas de voz o compartir la ubicación, así como las claves para reconocer llamadas sospechosas y posibles estafas.
El taller también permitirá conocer algunas de las posibilidades que ofrece la cámara del teléfono móvil, como escanear códigos QR o consultar información del Ayuntamiento.
De las citas médicas a los trámites digitales
El programa continuará el 3 de noviembre con el segundo taller, titulado ‘Conecta con tu ciudad: salud, autobús y trámites desde el móvil’. En este caso, la formación estará centrada en el acceso a diferentes servicios desde el teléfono, como Sacyl Conecta para solicitar una cita médica, la consulta de los horarios del autobús urbano o las actividades de los Centros de Mayores.
La tercera y última sesión tendrá lugar el 1 de diciembre, bajo el título ‘Domina tus trámites digitales: identidad, seguridad e inteligencia artificial’. En ella se abordará el funcionamiento de herramientas como Cl@ve, Mi Carpeta Ciudadana y la Sede Electrónica, además de ofrecer pautas para detectar posibles fraudes relacionados con la inteligencia artificial.
Con estas tres sesiones, el programa busca facilitar que las personas mayores puedan desenvolverse con mayor autonomía en el uso de herramientas digitales