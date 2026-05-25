Denuncian el perjuicio para Salamanca que supone no aprobar el listado de puestos de difícil cobertura sanitaria

Unión del Pueblo Leonés ha denunciado este lunes la falta de aplicación de la ley que buscaba impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de la comunidad. Desde el partido leonesista denuncian que ha transcurrido “casi medio año desde la aprobación de dicha Ley autonómica, desde UPL han reprochado a la Junta mediante una batería de preguntas registrada en las Cortes, que el gobierno autonómico sigue sin acometer la declaración de puestos de difícil cobertura en materia sanitaria, lo que está imposibilitando la aplicación efectiva de esta Ley y, con ello, está impidiendo poder reforzar la llegada de profesionales sanitarios a aquellas zonas donde las plazas son más difíciles de cubrir”.

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Aseguran además que la Junta se comprometió que se aplicaría en el primer trimestre de este año y no se ha hecho.

Desde Unión del Pueblo Leonés recuerdan que, según el artículo 4.1 de dicha Ley, el procedimiento de declaración de zonas de difícil cobertura sanitaria debe ser iniciado de oficio desde la propia administración autonómica, pero lamentan que ya a las puertas del mes de junio, desde la Junta sigue sin haberse aprobado, no habiendo constancia tampoco de que haya iniciado siquiera dicho procedimiento, lo que desde UPL consideran “perjudica gravemente a las comarcas rurales salmantinas y, especialmente, a zonas como La Raya o las sierras del sur de Salamanca, que vienen mostrando carencias reiteradas en este aspecto”.

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