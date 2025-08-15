Declarado un incendio forestal de nivel 1 de peligrosidad en el Corral de Garcíñigo

Un nuevo incendio de nivel 1 de peligrosidad en Garcíñigo ha sido declarado durante la mañana de este viernes, 15 de agosto. Hasta el lugar, dispositivos terrestres y aéreos se han desplazado para aplacar las llamas rápidamente y evitar que se propagara rápidamente hasta poner en riesgo vidas humanas.

Hasta el lugar se han movilizado una decena de medios que se encuentran en estos momentos luchando contra las llamas. Asimismo, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, un ELIF, además de dos helicópteros y agentes medioambientales, han trabajado en la zona en uno de los días más calurosos del año y, por ende, donde más complicaciones laborales en materia de extinción de incendios se pueden dar.

Asimismo, cabe destacar que desde la pasada noche, La Alberca vive momentos complicados ante un incendio que ha arrasado con decenas de hectáreas, además de otro ya controlado en Gallegos de Argañán. En estos momentos, también se lucha contra otro incendio en la frontera con El Payo desde Portugal, donde se encuentran actuando medios de la Junta de Castilla y León.