La Guardia Civil bloqueó medio millón de euros de las cuentas de Pascual, intervenido 40 propiedades y 7.226 euros en efectivo

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

La Guardia Civil de Salamanca ha ofrecido más datos sobre la operación llevada a de un comunicado de prensa han desgranado una operación realizada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca, llevada a cabo con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid, así como la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todo ello bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.

Tal y como adelantó Salamanca24horas.com, la operación ha logrado esclarecer un fraude fiscal relacionado con subvenciones de la Unión Europea a través de sociedades sin ánimo de lucro. Con ellas, presuntamente, se habría defraudado más de tres millones de euros durante un periodo de 15 años.

En concreto, el comunicado de prensa de la Guardia Civil de Salamanca precisa detalles desconocidos hasta el momento, como el número de registros efectuados o el dinero bloqueado. En este sentido, la Comandancia de Salamanca ha precisado que se realizaron cinco registros en domicilios y locales de empresas relacionadas con los sospechosos, distribuidos en la provincia de Salamanca y Zamora.

Del mismo modo, se ha precisado que el dinero total bloqueado de 16 cuentas que pertenecían al matrimonio asciende a 558.375 euros. Además, también se han bloqueado 40 propiedades y se han intervenido un total de 7.276 euros en efectivo, hallados en los registros.

Así mismo, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que están siendo analizados actualmente.

Cabe destacar que aunque el comunicado oficial de la Fiscalía Europea señala que se ha arrestado a los dos miembros del matrimonio, la Guardia Civil precisa que solo se ha procedido a detener a José Luis Pascual, mientras que su mujer se encuentra dentro del proceso como investigada.