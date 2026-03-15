Herido un joven tras caer de su moto esquivando a un animal en Herguijuela de la Sierra

Tarde de sucesos en Salamanca. En esta ocasión nos marchamos hasta Herguijuela de la Sierra donde un motorista de 21 años ha sufrido un accidente tras caer de su moto al esquivar a un animal que le sorprendió en carretera.

La llamada, realizada por el propio motorista, ha sido recibida por el centro de operaciones del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, en la que se indicaba que el joven se encontraba mareado tras la caída y policontusionado, al recibir varios golpes en diferentes zonas corporales.

De momento, una ambulancia del SACYL se encuentra atendiendo al hombre in situ y se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Como decíamos al principio, no ha sido el único accidente que se ha producido en la provincia de Salamanca, tras colisionar un 'minicar' con un turismo en la capital del Tormes a primera hora de la tarde, y otro accidentes entre una furgoneta y un camión en la A-66, a la altura de Guijuelo. Además, una mujer ha tenido que ser rescatada en el Pozo de los Humos tras caer y romperse la muñeca, y una mujer ha resultado herido en la Fuente de San Esteban.