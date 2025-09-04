Herido un varón de 50 años tras una colisión entre dos furgonetas en Villares de la Reina

Un herido en un accidente entre dos furgonetas en la autovía A-66, en Villares de la Reina

Día negro en cuanto a accidentes en Salamanca, y es que a las 13:42 horas, en la autovía A-66 a su paso por Villares de la Reina, en el punto kilómetrico 335, dos furgonetashan colisionado por alcance resultado uno de los ocupantes de los mismos herido.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se trataría de un varón de unos 50 años que ha precisado asistencia sanitaria por un golpe en la cabeza, lo que ha hecho que tenga que ser atendido in situ por una ambulancia del SACYL.

Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para controlar el paso de vehículos, evitando que se produjeran mayores incidentes en la zona, siendo uno de los tramos más transitados a hora punta en las inmediaciones de la capital del Tormes.

Se trata del cuarto accidente del día en la provincia de Salamanca, tras el sufrido en la calle Almenara en Salamanca, con un varón de 31 años trasladado al hospital de Salamanca; otro entre un camión y una motocicleta en la plaza de España, también en la propia capital; y un tercero en Buenavista que se ha saldado finalmente con un herido leve.

Asimismo, otro accidente más se ha producido a última hora de la noche de este miércoles, 3 de agosto, con una mujer herida en la A-62, a su paso por Castellanos de Moriscos, dejando su vehículo tras el choque en mitad de la autovía.