Manos Limpias acusa al exalcalde de Trabanca por presuntos delitos fiscales por valor de 13,7 millones de euros

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

El pasado 15 de abril, SALAMANCA24HORAS revelaba la detención del ex alcalde de Trabanca en una operación de la Guardia Civil y Aduanas por un fraude cercano a los tres millones de euros, lo que también hizo que, posteriormente, se dirigieran hasta el chalet del mismo en la localidad de la que fue regidor para registrar la propiedad.

El jueves, 16 de abril, este medio hacía público que José Luis Pascual habría utilizado dinero de subvenciones europeas para montar una bodega en Fermoselle o para comprar propiedades, unos hechos por los que también se estaba investigando a su mujer, la cual arrestó la Fiscalía Europea adoptando, también, medidas cautelares en 40 inmuebles urbanos. Del mismo modo, la propia Guardia Civil bloqueó medio millón de euros de las cuentas de Pascual, interviniendo además 7.226 euros en efectivo.

Las noticias entorno a este entramado parece que no acaban aquí, y es que el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha denunciado otros delitos contra Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, además de Falsedad Documental, por un valor total de 13.733.308,45 euros, una cuantía que además han desglosado minuciosamente.

En el propio escrito recogen que “hemos observado, a lo largo de nuestra anterior denuncia y de esta ampliación de la misma, que José Luis Pascual Criado, como persona física o como máximo responsable de personas jurídicas, tiene la capacidad de beneficiarse de todo tipo y clase de subvenciones de los agricultores, sin serlo él ni la AECT que dirige, así como de las que van dirigidas para el sector energético o para políticas de empleo, formación etc”.

Del mismo modo, han realizado el desglose de cada una de las diferentes subvenciones, sumando en total seis por valor de 10.452.218,17 euros, 25.492,03 euros, 73.756,38 euros, 5.321,03 euros, 68.865,00 euros y 3.107.655,84 euros, sumando en total 13.733.308,45 euros.

En el caso de la primera de las mismas, correspondiente a los 10.452.218,17 euros según, han indicado desde Manos Limpias el desglose se corresponde a:

Asociación Juvenil Las Arribes del Duero: 2.905.578,30 €

Asociación Vinduero-Vindouro: 1.022.964,30 €

Club Deportivo Arribes Natural: 759.759,44 €

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro: 5.647.748,67 €

José Luis Pascual Criado (persona física): 116.167,46 € (ayudas a la inversión en materia de productos vinícolas 2019-2023 por 54.659,85 €, programas de apoyo en el sector vitivinícola por 52.727,34 € y rehabilitación de Bodegas Pascual Fernández Siete Peldaños: 8.780,27 €)

En el caso del resto de subvenciones, Manos Limpias también ha realizado el desglose de las mismas:

Rehabilitación de Bodegas en Fermoselle: 25.492,03 euros

Tienda de productos y servicios gourmet Peldaños en Fermoselle: 73.756,38 euros

Ayudas PAC: 5.321,03 euros

Ayudas PAC de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro: 68.865,00 euros

Asimismo, desde Manos Limpias han indicado que “es gravísimo conocer que las ayudas PAC recaigan en personas físicas que no disponen de tierras donde ejercer la agricultura o en entidades, como la AECT Duero-Douro, que su principal objetivo es obtener subvenciones, la mayoría provenientes de Europa, aprovechándose de la falta de seguimiento y control tras su concesión”.

Cooperativa para el programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas: 1.172.055,84 euros

AECT Duero-Douro: 1.935.600 euros

Ante estos hechos, desde Manos Limpias han solicitado en el escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 3 la comparecencia de José Luis Pascual Criado por "varios delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, tipificado en el artículo 308 del Código Penal y de varios delitos de falsedades documentales, tipificado en los artículos 390 y 392 del Código Penal y por ello acuerde y adopte la práctica de cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante el presente escrito, y en todo caso y sin perjuicio de las que se decreten de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, al que se dará traslado de esta denuncia".