Un varón resulta herido al salirse de la vía con su vehículo a la altura de Narros de Matalayegua

Un varón ha resultado herido en la tarde de este lunes al salirse de la vía con su vehículo, a la altura del municipio Narros de Matalayegua.

El accidente se ha producido en el kilómetro 1 de la DSA-223, hasta donde se ha trasladado una ambulancia y la Guardia Civil de Tráfico.

El aviso se ha recibido a las 17:21 horas, donde informaciones del 1-1-2 indican que el herido tiene alrededor de 40 años.

Con este se han producido ya tres accidentes de tráfico durante este 18 de mayo, donde además han resultado heridos un motorista en Béjar y otras dos personas que han sido atropelladas en la capital, en la calle Alfonso XI y en la carretera La Fregeneda.

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