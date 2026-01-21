Morante de la Puebla anuncia su reaparición: volverá a vestirse de luces en Sevilla

Tres meses después de arrancarse la coleta él mismo en el ruedo de Las Ventas, el Día de la Hispanidad, Morante de la Puebla anuncia su reaparición vestido de luces. Será en Sevilla durante esta temporada de 2026, el Domingo de Resurrección, según las primeras informaciones emitidas por Zabala de la Serna en el periódico El Mundo.

El rumor del posible regreso de Morante sonaba cada vez más fuerte en las últimas semanas, hasta que ha llegado su confirmación. Una reaparición que va a producirse casi sin haberse ido porque para entonces habrían pasado solo seis meses apartado de los ruedos públicamente, un tiempo que a ojos de muchos aficionados no es suficiente por el alcance que tuvo su retirada de los ruedos, pero que parece que el torero sí ve clara y necesaria. Además, según El Mundo, el Domingo de Resurrección no será una fecha aislada, sino que vendrá acompañada de otras en La Maestranza.

Al parecer, Morante ya se habría probado en el campo y ahora solo queda saber si este regreso a los ruedos, con una distancia de tan solo seis meses, será solo para verle en su querida Sevilla, o si también dejará verse en más plazas españolas a lo largo de esta temporada.

José Antonio Morante de la Puebla se quitó la castañeta en los medios de Las Ventas tras estoquear el segundo astado de Garcigrande y pasear las dos orejas. La noticia de su adiós corrió como la pólvora, haciéndose en poco tiempo de carácter internacional y siendo la noticia taurina más sonada de los últimos tiempos, con un mar de incertidumbre a su alrededor.

En la temporada de 2025, Morante actuó durante tres tardes en la plaza de toros de La Glorieta, dos durante la feria de septiembre y otra en el mes de julio recuperando con ella la festividad taurina en la ciudad por San Juan de Sahagún.