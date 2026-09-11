El oficio de Daniel Luque, un figurón del toreo, salva la corrida del centenario de Montalvo en Salamanca

Juan Ignacio Pérez-Tabernero venía con una idea muy clara a la feria taurina de Salamanca. El ganadero quería celebrar el siglo de vida de Montalvo en La Glorieta, con la mira puesta en el triunfo.

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El encierro en su conjunto ha sido una pintura. Una corrida que estaba reseñada para San Sebastián, una plaza de primera categoría, pero que finalmente ha venido a parar a Salamanca.

En el desenjaule, los toros del hierro de los dos círculos fueron los que más gustaron a la afición y no es para menos porque por hechuras la apuesta siempre hubiera sido a caballo ganador: todos estaban hechos para cuajar faenas de historia. La pena es que, desgraciadamente, no ha sido así.

De los seis había uno en especial, ‘Cortés’ que solo por su nombre anunciaba ser un toro de lío. Esa familia procedente de Daniel Ruiz es de las más contratadas y de mejores resultados de la cabaña ganadera. La suerte quiso que fuera a parar en manos de Borja Jiménez que logró arrancarle la oreja al animal más trasmisor y vivo del conjunto.

El toro 'Cortes' con Borja Jiménez en el inicio de la faena | Andrea Mateos

José María Manzanares hacía el paseíllo en La Glorieta para reencontrarse con la afición después de que una lesión le impidiera torear hace un año. Su ausencia en 2025 fue cubierta por el salmantino Ismael Martín que lo puso todo de su parte para que nadie se acordara de que ese día toreaba el maestro de Alicante. Este año sí ha llegado en plena forma a Salamanca, aunque no en la forma en la que muchos esperaban. Se fue como vino: de vacío.

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