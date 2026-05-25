El torero Manuel Diosleguarde será el único salmantino en actuar en San Fermín

La Casa de la Misericordia de Pamplona ha hecho públicos los carteles para su Feria del Toro 2026 en la mañana de este lunes.

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En ellos figura la presencia del torero Manuel Diosleguarde, el único espada salmantino en actuar en San Fermín este año.

Su presencia está programada para el día 8 de julio con la ganadería de Cebada Gago; estará anunciado con los diestros David Galván y Román.

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Diosleguarde se presentará como matador de toros este día en la Misericordia.

Durante la feria de San Fermín la otra única presencia salmantina es la de la ganadería del maestro Pedro Gutiérrez Moya, con toros reseñados de los hierros de El Capea y Carmen Lorenzo, para la corrida de rejones del 6 de julio donde están acartelados Andy Cartagena, Roberto Almendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.