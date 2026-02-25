UCCL consigue varias PNL en el Congreso para que el Gobierno se oponga al acuerdo Mercosur

De esta manera, en el caso de que la Comisión Europea pretenda activar el acuerdo antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales, España debería oponerse

El sector de las legumbres y el cereal se manifiesta en Gran Vía contra Mercosur
El tratado UE-Mercosur que beneficia a países terceros sigue siendo uno de los principales problemas que en la actualidad tiene el sector agropecuario español. Agricultores y ganaderos siguen mostrando su desacuerdo frente a Mercosur, con una idea clara que parte desde Unión de Campesinos de Castilla y León: "No basta con movilizarse, también hay que sentarse a negociar".

De hecho, UCCL notifica que tras las negociaciones, la organización ha conseguido un acuerdo de mínimos que consiste en la presentación de varias Proposiciones No de Ley (PNL) "instando al Gobierno a que en instancias europeas vote en contra de una aplicación provisional de acuerdo Mercosur en tanto el Tribunal de Justicia de la UE resuelva". Es por ello por lo que la organización expresa que "en el caso de que la Comisión Europea pretenda activar el acuerdo antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales, España debería oponerse, y en este sentido escuchar y aceptar la voz de los agricultores y ganaderos españoles que le han dicho alto y claro que 'no'".

En el caso de Salamanca, las OPAS (Asaja, UPA-COAG y UCCL) se movilizaron con varias protestas que tuvieron lugar durante la semana del 26 de enero, en la que participaron varios profesionales como el sector de la apicultura, las legumbres y patatas, a mayores de la tractorada que concluyó tres días después por toda la ciudad con la unión de todos los agricultores y ganaderos donde se repartieron productos nacionales para concienciar a la ciudadanía sobre la calidad del producto.

