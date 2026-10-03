Los castellanos y leoneses destinan uno de cada cuatro euros del salario a la hipoteca

Los castellanos y leoneses destinan el 25,7% de su salario bruto al pago de la hipoteca, uno de los porcentajes más bajos de España, frente al 34,3% de media nacional. La cuota hipotecaria media es de 553,9 euros al mes, frente a los 825 euros del conjunto del país.

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Sin embargo, el importe de las hipotecas continúa aumentando. El crédito medio para comprar una vivienda en Castilla y León ha pasado de 104.680 euros en 2022 a 123.029 euros en 2026, un 17,5% más.

También ha subido el precio de la vivienda, hasta los 1.330 euros por metro cuadrado, aunque continúa muy por debajo de la media nacional, situada en 2.392 euros.

Casi cuatro de cada diez compras, sin hipoteca Otro dato destacado es que el 38,1% de las compraventas de vivienda en Castilla y León se realizaron sin hipoteca durante el segundo trimestre de 2026.