Quiñones, sobre el posible adelanto de las elecciones: “Cuanto antes, a favor de España”

“Cuanto antes, a favor de España”. Con esta declaración, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández de la Junta de Castilla y León ha dejado claro su deseo en cuanto al posible adelanto de las elecciones generales anunciado este viernes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

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Dicha intervención se ha llevado a cabo durante en acto de bienvenida al nuevo curso 2026-2027, celebrado por la Universidad Pontificia de Salamanca a las 12:00 horas de este viernes 2 de octubre. Además del rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama; y el gran canciller José Luis Retana Gonzalo; en dicho evento también ha estado presente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García.

Argüello, por su parte, también ha dado su parecer en relación al posible adelanto de las elecciones generales: “Respeto lo que las instituciones decidan”, ha anunciado, haciendo también un llamamiento a todos los ciudadanos a poder vivir cualquier situación “desde un compromiso activo en favor de la dignidad humana y del bien común”.

El planteamiento de un adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre se ha puesto en bandeja tras la negativa de Junts a votar a favor de los dos nuevos decretos de vivienda. Dichas medidas se votarán este viernes tras la finalización del debate llevado a cabo en este momento en el Congreso de los Diputados a raíz de la movilización social en torno a la crisis de la vivienda sufrida en España.