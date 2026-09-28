Uno de cada cinco núcleos de Castilla y León sigue sin 4G y casi seis de cada diez sin 5G

La Junta de Castilla y León ha expuesto las carencias de conectividad que todavía hay en la Comunidad durante la primera reunión de la legislatura de la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

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Según los últimos datos, el 20,4 % de los núcleos de población carece de cobertura 4G o no dispone de datos suficientes, mientras que el porcentaje alcanza el 59,64 % en el caso del 5G.

En cuanto a la banda ancha fija, el 14,15 % de los municipios no dispone de conexiones superiores a 100 Mbps, aunque el porcentaje de población afectada se reduce al 4,46 %.

La situación también varía notablemente en las carreteras. La cobertura 5G alcanza el 70,7 % de la red estatal, pero solo el 18,2 % de las carreteras autonómicas y el 4,6 % de las provinciales.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha reclamado una mayor inversión para Castilla y León y ha considerado “insuficientes” los 267.000 euros asignados a la Comunidad dentro del programa estatal ‘5G redes muy rurales’.

Además, la Junta de Castilla y León quiere facilitar el despliegue de fibra óptica en paralelo a las carreteras autonómicas, permitiendo nuevas instalaciones en zonas de dominio público viario.