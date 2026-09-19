Los bomberos intervienen en el incendio de una nave de un concesionario en Zaratán

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid están trabajando para extinguir un incendio declarado en una nave de un concesionario en un polígono industrial de Zaratán, según ha recogido Ical.

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El incendio se ha originado en una nave situada en el kilómetro 194 de la N-601, en la confluencia con la A-62. El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso alrededor de las 14:20 horas, después de que más de una veintena de llamadas alertaran de la presencia de humo sobre el tejado de la instalación.

Según han informado los servicios de emergencia, no hay constancia de que se hayan producido personas heridas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial y agentes de la Guardia Civil, que trabajan en la zona para controlar el fuego.

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