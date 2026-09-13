La Junta y ATA Castilla y León pactan impulsar el ‘Kit de Autónomos’ y abordar el reto del relevo generacional

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión de trabajo con una delegación de ATA Castilla y León, encabezada por su presidenta, Leticia Mingueza, con el objetivo de estrechar la colaboración institucional en beneficio del colectivo de trabajadores por cuenta propia de la Comunidad.

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Durante el encuentro, el consejero detalló las principales medidas que la Junta desplegará a lo largo de esta legislatura integradas en el nuevo Kit de Autónomos. Este paquete de ayudas contempla el Bono Autónomos de 300 euros, la ampliación del programa Consolidacyl hasta los 24 meses, el Bono Recupera-T, diseñado para compensar las pérdidas durante las bajas laborales, y el refuerzo de Relevacyl para favorecer la continuidad de negocios con viabilidad.

Asimismo, ambas partes pusieron especial acento en el relevo generacional, calificado como uno de los mayores desafíos para el sector en la región. Este reto resulta especialmente crítico en el medio rural, donde la pervivencia de los pequeños negocios es vital para sostener la actividad económica, generar empleo y garantizar los servicios de proximidad.