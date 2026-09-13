Castilla y León destaca a nivel nacional por el buen bienestar emocional y social de sus menores

Castilla y León se sitúa entre las comunidades con mejores indicadores de salud mental infantil y relaciones sociales de España, según la última Encuesta de Salud (cuestionario SDQ). Los menores de entre cuatro y 14 años de la región superan la media nacional en cuatro de los cinco parámetros analizados.

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En concreto, la Comunidad registra mejores datos en síntomas emocionales (1,42 frente a 1,48), problemas de conducta (1,28 frente a 1,36) y conducta prosocial (8,27 frente a 8,21). El resultado más destacado se da en las relaciones con compañeros, donde obtiene 0,68 puntos frente al 1,04 de la media española (un 35% por debajo).