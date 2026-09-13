Castilla y León confirma 112 casos de acoso escolar en el último curso, el 0,03 % del alumnado

Los centros educativos de Castilla y León activaron durante el pasado curso 2025-2026 un total de 1.108 protocolos ante posibles casos de acoso escolar, de los cuales se confirmaron 112, lo que representa el 0,03 % de los 349.168 alumnos incluidos en el registro autonómico. La estadística refleja que nueve de cada diez investigaciones iniciales no derivaron finalmente en acoso, según los datos facilitados por la Consejería de Educación. En el ámbito digital, se validaron además 24 casos de ciberacoso, equivalentes al 0,006 % del total.

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Desde la Junta se ha subrayado que estos porcentajes se mantienen en magnitudes muy reducidas, registrando una ligera variación respecto al ejercicio anterior. En el conjunto de la convivencia escolar, el informe, elaborado con la participación de 1.063 centros, dibuja un escenario de estabilidad: el alumnado con incidencias se sitúa en el 4,54 %, mientras que los estudiantes reincidentes (1,63 %) y multirreincidentes (0,82 %) descienden de forma leve en comparación con el curso precedente.