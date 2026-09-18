Mueren dos motoristas tras sufrir dos accidentes en Segovia y León

Durante la jornada de este pasado jueves 17 de septiembre, dos accidentes se cobraron la vida de dos motoristas en las provincias de Segovia y León, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

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El primero de ellos ocurrió a las 13:55 horas en la localidad segoviana de El Real Sitio de San Idelfonso. En ese momento, una colisión entre una moto y un turismo ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera SG-615. A consecuencia de este choque, el motorista, un varón de unos 60 años, resultó herido y quedó inconsciente.

Por su parte, el 1-1-2 avisó de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl. En cambio, fue el SUMMA 1-1-2 de la Comunidad de Madrid el servicio que envió asistencia al lugar, incluido un helicóptero sanitario, tal y como ha informado la agencia Ical. Finalmente, el herido resultó finalmente fallecido.

Llegada la noche, una llamada solicitó asistencia a las 21:38 horas para el conductor de una motocicleta, un varón, que había quedado inconsciente en la mediana tras sufrir una caída mientras circulaba por el kilómetro 146 de la ronda LE-20, sentido sur, ubicada en la capital de León.