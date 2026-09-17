Muere el conductor de una furgoneta en un accidente en la A-62

El conductor de una furgoneta ha fallecido en la tarde de este jueves al verse involucrado en un accidente de tráfico en la A-62 a su paso por Geria (Valladolid).

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Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos antes de las 17:30 horas recibieron un aviso alertando de un accidente entre una furgoneta y un turismo a la altura del kilómetro 140 de la Autovía de Castilla (A-62).

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como los Bomberos de la Diputación de Valladolid y equipo médico en una ambulancia, sin embargo, no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor.