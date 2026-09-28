La Junta destinará 25 millones de euros a la creación y el mantenimiento de más de 4.000 empleos

Según ha aprobado la Junta de Castilla y León durante la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno, la institución contará con 25 millones de euros para la financiación de 22 proyectos empresariales con una inversión inducida de 177 millones de euros; además de la creación y el mantenimiento de 4.045 puestos de trabajo.

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Esta financiación recae en un contrato de préstamo llevado a cabo entre la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y Sodical Inversión, la Sociedad de Capital Riesgo pública de Castilla y León. Según explican desde la Junta de Castilla y León, esto forma parte del del Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps, que desde 2017 ha aprobado un total de 111 planes de crecimiento de compañías; además de la creación y el mantenimiento de 18.252 empleos.