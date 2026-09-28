El estatus socioeconómico, un aspecto cada vez más significativo en los resultados de los alumnos de Castilla y León

Las diferencias en los resultados de los estudiantes con mayor estatus socioeconómico y los más desfavorecidos aumentan en Castilla y León. Según informa el último informe PISA, consultado por la agencia Ical, la comunidad se encuentra entre los únicos tres territorios españoles donde la diferencia entre los resultados de los alumnos con mayor nivel socioeconómico y los de menor estatus crece en las tres materias estudiadas: Ciencias, Matemáticas y Educación.

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Este informe relata cómo, mientras que esta brecha disminuye en el conjunto de España y en la mayoría de las regiones del país, aumenta en la Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla y León.

En relación a la rama de Ciencias, las diferencias entre los alumnos con mayor y menos estatus se sitúa en 72 puntos. Esta diferencia, según explica la agencia Ical, es 7,2 puntos mayor que en el informe de 2022. Además de en Ciencias, donde son más acusadas, también crecen en las otras dos materias analizadas por el informe PISA.