Agricultores y ganaderos de Castilla y León se beneficiarán de casi cinco millones de euros de las ayudas del plan Renove de maquinaria agraria 2026

Agricultores y ganaderos de Castilla y León se beneficiarán de 4.917.169,16 euros de las ayudas del plan Renove de maquinaria agraria 2026.

Publicidad Publicidad

A nivel nacional los beneficiados ascienden a 1.966 agricultores y ganaderos por casi 9,5 millones de euros. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, el pasado 15 de septiembre, se han aceptado 2.100, de las que 1.966 cuentan con disponibilidad de fondos.

Las ayudas concedidas han propiciado una inversión total en compra de nueva maquinaria de superior a 42 millones de euros.

El Plan Renove 2026 ha mantenido las tres líneas de inversión de la última convocatoria: sembradoras de siembra directa (3 millones de euros de presupuesto), resto de maquinaria (5 millones de euros) y equipos de agricultura de precisión (1,55 millones de euros).

Como en las pasadas convocatorias, las máquinas que más subvención van a recibir son las sembradoras de siembra directa que disponen de una línea de ayudas propia, aunque se aprecia un descenso significativo en el número de solicitudes y en el total de la ayuda.

En este paquete de ayudas destaca que el número de beneficiarios que adquieren trituradoras y equipos para la aplicación de productos fitosanitarios supera en esta ocasión a los de sembradoras de siembra directa.

Publicidad Publicidad