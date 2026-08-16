Hallan el cuerpo sin vida de una mujer de unos 50 años en el río Carrión a su paso por Palencia

Los bomberos de Palencia han rescatado este domingo, 16 de agosto, el cuerpo sin vida de una mujer de unos 50 años que se encontraba en el interior del río Carrión, a su paso por la capital palentina y junto al embarcadero.

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La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió un aviso alertando de la presencia de un cuerpo en el agua. La información fue trasladada al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Palencia, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos de Palencia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

A su llegada, los bomberos procedieron a extraer del río el cuerpo de la mujer. El personal sanitario desplazado hasta el lugar únicamente pudo confirmar su fallecimiento.