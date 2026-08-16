El incendio de La Tejera, en Zamora, evoluciona de forma "favorable" en la parte española

El incendio de La Tejera, en Zamora, que alcanzó en nivel máximo de peligrosidad este 15 de agosto, el IGR-2, se encuentra a las diez de la mañana de este domingo en una mejor situación que en la anterior jonada. El director técnico de Extinción del Incendio, José Luis Gutiérrez ha confirmado a través de un audio que "el incendio durante la noche ha progresado de manera favorable en la parte española".

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A última hora de la noche de este sábado, ya se dio a conocer que el incendio estaba sin llama en la parte española, aunque avanzaba en paralelo a la frontera con Portugal, que ahora es la que se encuentra en peor situación.

Poco después de las nueve de la noche, el fuego bajó a IGR-1, según informó Medio Ambiente, permitiendo el regreso a casa de los 190 vecinos que tuvieron que ser desalojados durante la tarde.

Imagen Del Incendio En La Tejera a Vista De Pájaro. Foto @AT_BRIF

José Luis Gutiérrez expresa que durante la noche se ha podido trabajar en el aseguramiento de un 70 % del perímetro, mientras que durante la jornada de este domingo se intentará asegurar el otro 30 %, poniendo el foco en el cambio del aire que podría generar un cambio drástico de la situación.

La parte más activa de este incendio en la mañana de este domingo está en la parte portuguesa, amenazando a la población de Montouto.

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