Un incendio al norte de Zamora, en el límite con León y Portugal alcalza el nivel 2 de gravedad por riesgo para la población

Desde la madrugada un gran número de servicios de extinción de incendios trabajan en un fuego declarado al norte de la provincia de Zamora, en la localidad de La Tejeda en Hermisende, en la comarca de Puebla de Sanabria, zona limítrofe con la provincia de León y también con Portugal.
La Junta ha decretado el Índice de Gravedad (IGR) 2 por riesgo para la población.
16:58🎥#IFHermisende #Zamora @BrifLaza continúa las labores de extinción en Hermisende realizando ataque directo con tendido de manguera y aprovechando líneas de control realizadas por @EMIF_IIFF para evitar que el fuego salte.— ATBRIF (@AT_Brif) August 15, 2026
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Según informaciones del periódico Zamora24horas, este nivel se ha alcanzado tras una evolución desfavorable de un incendio que parecía que por la mañana estaba más estable. La orografía del lugar donde permanece activo el fuego es bastante complicada, por lo que dificulta las tareas de extinción, sobre todo por tierra debido al difícil acceso.
En el fuego trabajan una treintena de medios combatiendo las llamas por aire y tierra, según notifican fuentes de Medio Ambiente.
Poco después de las cinco de la tarde se han producido las primeras evacuaciones en pueblos aledaños de Castromil y San Ciprián de Castro; también se ha cortado la carretera ZA -L- 2698 que une ambas localidades ha sido cortada al tráfico.
El delegado territorial de Zamora, Fernando Prada ha declarado a media tarde que "las condiciones atmosféricas han favorecido una gran velocidad de propagación", que tanto por el avance de las llamas como por la presencia del humo, ha llevado a cabo la decisión del desalojo de los municipios anteriormente mencionados, con 190 personas afectadas.
La localidad de Hermisende se encuentra prevenida por si fuera posible evacuar al municipio entero. En la zona del incendio hay una tormenta activa, donde hay hasta cinco focos distintos.
Prada asegura que con el fin de controlar lo antes posible el incendio se mantendrán los trabajos de extinción durante la noche.