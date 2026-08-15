Un incendio al norte de Zamora, en el límite con León y Portugal alcalza el nivel 2 de gravedad por riesgo para la población

En el fuego trabajan una treintena de medios combatiendo las llamas por aire y tierra, según notifican fuentes de Medio Ambiente.

Poco después de las cinco de la tarde se han producido las primeras evacuaciones en pueblos aledaños de Castromil y San Ciprián de Castro; también se ha cortado la carretera ZA -L- 2698 que une ambas localidades ha sido cortada al tráfico.

El delegado territorial de Zamora, Fernando Prada ha declarado a media tarde que "las condiciones atmosféricas han favorecido una gran velocidad de propagación", que tanto por el avance de las llamas como por la presencia del humo, ha llevado a cabo la decisión del desalojo de los municipios anteriormente mencionados, con 190 personas afectadas.

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La localidad de Hermisende se encuentra prevenida por si fuera posible evacuar al municipio entero. En la zona del incendio hay una tormenta activa, donde hay hasta cinco focos distintos.