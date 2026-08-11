Un residente en Castilla y León, en cuarentena por tener contacto con el afectado por hantavirus

Una persona residente en Castilla y León se encuentra en cuarentena y con seguimiento domiciliario al ser contacto del ciudadano franco-argentino afectado por hantavirus Andes, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

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Esta persona, que se encuentra asintomática y vigilada por las autoridades de salud pública de Castilla y León, tuvo contacto con el ciudadano franco-argentino en el vuelo entre Santiago de Chile y Madrid del 18 de julio, en el que ambos viajaron como pasajeros, según ha informado Europa Press.

El Ministerio de Sanidad mantiene así en seguimiento a cuatro contactos del ciudadano franco-argentino, de modo que son ya seis los contactos estrechos registrados desde la detección del caso.

Además de la persona residente en Castilla y León, otro de los contactos en el mencionado vuelo es un residente de la Comunidad de Madrid, mientras los otros dos contabilizados coincidieron con el individuo con hantavirus en el trayecto Madrid-Burdeos del 19 de julio.

Las autoridades sanitarias francesas notificaron la existencia de estos dos nuevos contactos del tren. Ambos se encuentran asintomáticos y realizan cuarentena domiciliaria en Cataluña.

A fecha del 10 de agosto en el que se redacto el informe del CCAES, Sanidad estaba pendiente de la realización de las pruebas microbiológicas, siguiendo el mismo procedimiento que a los contactos anteriores, según marca el Protocolo de manejo de los casos y contactos de hantavirus en España.

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Precisamente, este martes, 11 de agosto, el ciudadano franco-argentino que desde el pasado jueves permanecía aislado en Galicia tras haberse contagiado de hantavirus en Francia, ha sido dado de alta tras dar negativa la prueba PCR que se le ha realizado.